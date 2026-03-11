Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2026 18:56

Macron: Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İsrail’in İran'a saldırmasıyla başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların herkes için aynı ekonomik küresel sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Macron: Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız

Macron, G7 ülke ve hükümet liderlerinin katılımıyla düzenlenen Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik sonuçlarına ilişkin video konferansın açılışında konuştu.

"Nükleer ve balistik programını sonlandırması için İran'a karşı başlatılan operasyonlarda" 11. güne girildiğini hatırlatan Macron, "Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız." dedi.

Macron, konferansta 3 ana noktaya odaklanacaklarını dile getirerek, ilk olarak devam eden saldırılar ve sahadaki son durumu ve atılacak adımları görüşeceklerini söyledi.

İkinci olarak Hürmüz Boğazı'nda, Kızıl Deniz'de ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden güvence altına alınması konusunda koordinasyonu ele alacaklarını aktaran Macron, üçüncü sırada ise ekonomik işbirliğinin masaya yatırılacağını dile getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Hürmüz Boğazı'ndan aşağı yukarı 20 günde ihraç edilen petrole denk olan 400 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi konusunda uzlaştığını ifade eden Macron, petrol ve doğal gaz piyasalarında daha çok dalgalanma yaratabilecek olası ihracat kısıtlamalarının önlenmesi için de üçüncü taraflarla işbirliği yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

IEA Başkanı Fatih Birol, 400 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Birol, enerji güvenliğine yönelik büyük aksaklıklar olduğunda IEA'nın petrol piyasalarına ilişkin daha önce 5 kez koordineli şekilde eyleme geçme kararları aldığını hatırlatarak şunları kaydetmişti:

"Bu kapsamda, IEA üye ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler kapsamında, IEA ülkelerinin oy birliğiyle kurum tarihindeki en büyük miktarda acil durum petrol stokunu piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardığını açıklayabilirim. IEA ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla kaybedilen arzı telafi etmek için 400 milyon varil petrolü piyasaya sunacak. Bu, piyasalardaki aksaklıkların acil etkilerini hafifletmeyi amaçlayan önemli bir önlemdir. Ancak açıkça belirtmem gerekir ki petrol ve gaz akışının istikrarlı hale gelmesi için en önemli gelişme, Hürmüz Boğazı üzerinden transit geçişin yeniden başlamasıdır. IEA, piyasalardaki durumu aktif olarak izlemeye devam edecek ve gerekirse üye ülkelerimize daha fazla öneride bulunacaktır.”

ETİKETLER
Emmanuel Macron ABD İsrail İran
Sıradaki Haber
İngiltere'de 60'tan fazla milletvekili, İsrail'e yaptırım çağrısı yapan önergeye destek verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:47
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:46
İngiltere'de 60'tan fazla milletvekili, İsrail'e yaptırım çağrısı yapan önergeye destek verdi
18:17
DSÖ, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların sağlık sistemlerini baskı altına aldığını bildirdi
18:06
ABD'den İran limanları için "uzak durun" uyarısı
17:56
AB Konseyi Başkanı Costa, Azerbaycan'ın bölgesel rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi
17:54
İran: ABD-İsrail saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
FOTO FOKUS
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ