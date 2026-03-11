Umman Sultanı, ülkesine yönelik saldırılardan duyduğu hoşnutsuzluğunu İran'a iletti

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre Sultan Bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bölgede başlayan gerilime ilişkin son gelişmeler konuşuldu.

Umman Sultanı Bin Tarık, Pezeşkiyan ile görüşmesinde, ülkesinin tarafsız tutumunun altını çizdi.

Umman topraklarını hedef almaya devam eden saldırılarla ilgili hoşnutsuzluğunu vurgulayan Bin Tarık, ülkesinin kendi güvenlik ve istikrarını koruma için her türlü önlemi almaktan geri durmayacağını ifade etti.

Mevcut gerilimin önüne geçilmesi için tüm tarafları diyaloğa davet eden Bin Tarık, bölgenin bu savaşın sonuçlarından korunması için diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Bin Tarık ile Pezeşkiyan görüşmesi, Umman'a yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların ardından gerçekleşti.

Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının İHA'lar tarafından vurulduğu bildirilmişti.

Umman Savunma Bakanlığı, Dukm vilayetinin kuzeyinde bir İHA'nın düşürüldüğünü, diğerinin ise denize düştüğünü duyurmuştu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.