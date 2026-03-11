Açık 9.2ºC Ankara
Dünya
AA 11.03.2026 20:57

İran: İsrail ve ABD radar ve savunmasının önemli bir kısmı imha edildi, füzelerimizin önündeki zorluklar azaldı

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, İsrail ve ABD’nin radar ve savunma yeteneklerinin önemli bir kısmının imha edildiğini ve artık İran füzelerinin önündeki zorlukların azaldığını savundu.

İran: İsrail ve ABD radar ve savunmasının önemli bir kısmı imha edildi, füzelerimizin önündeki zorluklar azaldı

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Ordu Sözcüsü Ekreminiya, İsrail ve ABD’nin savunma sitemleri ve İran’ın füze kabiliyeti hakkında açıklama yaptı.

Ekreminiya, "Siyonist rejim (İsrail) ve ABD, kendi teknolojilerine ek olarak NATO teknolojilerinden de faydalanıyorlar, ancak yine de radar ve savunma yeteneklerinin önemli bir kısmı imha edildi ve artık füzelerimizin önündeki zorluklar azaldı." dedi.

İran füzeleri ile insansız hava araçlarının önündeki engellerin azaldığını belirten Ekreminiya, "Düşman artık füzelerimizi ve insansız hava araçlarımızı engelleyemez hale geldi ve bu süreç, işgal altındaki topraklar (İsrail) ve bölgedeki ABD üsleri savunmasız kalana kadar önümüzdeki günlerde devam edecek." ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın füze yeteneklerini yok ettiğini iddia ediyor. İlk büyük ölçekli füze fırlatma dalgaları, düşman radarlarını ve savunma sistemlerini kör etmeyi amaçlıyordu." dedi.

Kalibaf, "Şimdi ise İran, daha az füzeyle istediği herhangi bir yeri hedef alabiliyor. Bugün 'Demir Kubbe' bir şaka gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

