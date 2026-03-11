Açık 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2026 22:00

BAE: İran'dan atılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarının (İHA) engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

BAE: İran'dan atılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik saldırıların olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve İHA'lı saldırılara karşı koymak için devreye girdi." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulabileceği vurgulanan açıklamada, söz konusu seslerin "hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise İHA'ları ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğuna" işaret edildi.

Saldırıda isabet veya herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Abu Dabi'deki eski havalimanında çıkan yangın söndürüldü

Öte yandan Abu Dabi Emirliği Medya Ofisinden gün içinde yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucunda düşen şarapnelin Abu Dabi'deki eski havaalanında yangına sebep olduğu aktarıldı.

Açıklamada, havalimanındaki yangının kontrol altına alındığı, olayla can kaybının olmadığı kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Birleşik Arap Emirlikleri İran
Sıradaki Haber
İran'dan ateşkes için üç şart: Meşru haklar, tazminat ve saldırmazlık garantisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
8 ülkenin bakanlarından ortak bildiri
22:24
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısını yineledi
22:22
Bakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü
22:20
İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştı
22:14
Katil İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut’u vuruyor
21:53
İran'dan ateşkes için üç şart: Meşru haklar, tazminat ve saldırmazlık garantisi
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
FOTO FOKUS
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ