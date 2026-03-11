Açık 4ºC Ankara
AA 11.03.2026 23:15

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 20 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere düzenlediği saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 20 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki Kuzey Burç, Deyr Antar, Zavtar, Zebkin, Şehhabiyye, Remali, Arzi, Zerariye, Tayba, Tebnin ve Mareke beldeleri ile doğudaki Baalbak bölgesinde yer alan Şaat beldesini hedef aldı.

Öte yandan İsrail ordusu sınırdaki Hiyam, Sadikin, Yatır, Marun Ras, Ayta Şaab, Kantara ve Kefre beldelerine topçu atışı gerçekleştirdi.

NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Tebnin'deki saldırılarda 8 kişi, Şaat beldesindeki saldırılarda ise 3 kişi hayatını kaybetti. Mareke'de ise 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kuzey Burç beldesindeki hava saldırısında 6 kişi, Deyr Antar beldesinde ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

İsrail Lübnan
