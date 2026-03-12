Açık 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2026 00:09

Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini duyurdu

Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar, İran kaynaklı insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlenen saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini duyurdu

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni saldırıların gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Ülkeyi hedef alan İHA ve füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen açıklamada, İHA ve füze saldırılarına karşı koyan savunma sistemleri nedeniyle patlama seslerinin duyulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise, İran kaynaklı saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sakin kalarak en yakın güvenli yere yönelmeleri talebinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin İran kaynaklı balistik füze ve İHA saldırısına hedef olduğu belirtildi.

Ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, ülkenin doğusunda da 4 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, güneydoğudaki Şeybe Petrol Sahası yönünde ilerleyen bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülke hava sahasında 9 balistik füzesinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, savunma sistemlerinin 8 füzeyi imha ettiği, birinin ise boş bir alana düştüğü aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Kuveyt Bahreyn Suudi Arabistan Katar
Sıradaki Haber
BMGK, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmalarda yaşanan "can kayıpları"na ilişkin tasarısını reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Trump, stratejik rezervlerin piyasaya sürülmesinin petrol fiyatlarını düşüreceğini belirtti
01:35
Bakan Yumaklı: Bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz
01:19
Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri hedef alındı
00:52
BAE, İran'dan gönderilen 13 füze ve 39 İHA'nın engellendiğini duyurdu
00:48
BMGK, Rusya'nın Orta Doğu'daki çatışmalarda yaşanan "can kayıpları"na ilişkin tasarısını reddetti
00:46
ABD, 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'dan 43 binden fazla vatandaşını tahliye etti
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
FOTO FOKUS
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ