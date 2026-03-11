ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısını yineledi

ABD Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "İran ve İran yanlısı milislerin" Irak'ın farklı bölgelerinde ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil olmak üzere Amerikalıların gittiği otellere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İran ve ona bağlı silahlı milis grupların kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiği" değerlendirmesinde bulunularak, bu nedenle Irak'taki ABD vatandaşlarına çok dikkatli olmaları ve hedef haline gelebilecek bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Irak'ta daha önce ABD vatandaşları ve Amerikan çıkarlarına yönelik saldırıların gerçekleştiği, Amerikalıların kaçırılma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, ABD vatandaşlarına, Irak'tan en kısa sürede ayrılmalarının en iyi seçenek olduğu tavsiye edildi.

Açıklamada, Irak'ta kalmayı tercih edenlere ise dikkatli olmaları, gerektiğinde uzun süre güvenli bir yerde kalmak için hazırlık yapmaları önerilerek, gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan stok bulundurmaları gerektiği belirtildi.