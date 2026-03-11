Açık 6.4ºC Ankara
Dünya
AA 11.03.2026 22:18

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştı

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısının mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştığı bildirildi. İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerden 350'si çocuk, 73'ü ise kadın.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Ed-Damir Esir Destek ve İnsan Hakları Derneği tarafından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esir sayısının mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştığı ifade edilirken, esir sayısının bir önceki aya göre yüzde 2,15 artış gösterdiği belirtildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadın esir sayısının 73, çocuk esir sayısının ise 350 olduğu aktarılan açıklamada, çocukların Megiddo ve Ofer hapishanelerinde tutulduğu kaydedildi.

Verilere göre herhangi bir suçlama olmaksızın tutulan idari tutukluların sayısı 3 bin 442’ye ulaştı.

İsrail'in "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırdığı tutukluların sayısının ise 1249 olduğu, bu sayıya İsrail ordusuna bağlı kamplarda tutulan Gazze Şeridi’nden tüm esirlerin dahil edilmediği ifade edildi.

Söz konusu sınıflandırma kapsamında Lübnan ve Suriye’den esirlerin de bulunduğu belirtildi. 

