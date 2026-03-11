Açık 6.1ºC Ankara
Dünya
AA 11.03.2026 22:04

Katil İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut’u vuruyor

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenliyor.

Katil İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut’u vuruyor

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu halkı evlerini terk etmeye zorladığı Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail ordusu, Dahiye bölgesine geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un Dahiye bölgesinde yüksek katlı binaları hedef aldığını öne sürdü.

İsrail ordusu gün içerisinde de Dahiye'ye 2 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

İsrail Lübnan
