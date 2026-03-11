Açık 4ºC Ankara
Dünya
AA 11.03.2026 22:41

İran’dan, banka saldırılarına karşılık vereceğiz açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Bank Sepah'ın şubelerinden birinin çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD tarafından hedef alınmasına" ilişkin, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." dedi.

İran’dan, banka saldırılarına karşılık vereceğiz açıklaması

Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail-ABD tarafından hedef alınan İran bankasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ülkemizin en eski bankalarından (Bank Sepah) birinin şubesi, çalışanlarla dolu olduğu sırada bombalandı." diyen Arakçi, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." ifadesini kullandı.

İran'ın Sepah Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bank Sepah'ın binalarından biri, çarşamba günü sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi oldu." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, saldırının ardından teknik ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedilmişti.

İran İsrail ABD
