Açık 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.03.2026 22:28

8 ülkenin bakanlarından ortak bildiri

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir bildiride, "İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek Ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır." denildi.

8 ülkenin bakanlarından ortak bildiri

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır Dışişleri Bakanları ortak bildiri yayınladı.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Kudüs Eski Şehre ve şehirdeki ibadet yerlerine erişime yönelik güvenlik kısıtlamaları ile Eski Şehir’deki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfî erişim sınırlamaları uluslararası insancıl hukuk, tarihî ve hukuki statüko ile ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesi dahil uluslararası hukukun
açık bir ihlalini teşkil etmektedir.

Bakanlar, hukuka aykırı ve gayrımeşru söz konusu tedbir ile İsrail’in Mescid-i Aksa / Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettiklerini ve kınadıklarını beyan etmişlerdir. Bakanlar, İsrail’in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekânları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığını vurgulamışlardır.

Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa’nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu yinelemiş ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı’na bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi’nin mübarek Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelemiştir.

Bakanlar, işgalci güç İsrail’e Mescid-i Aksa’nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehre erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi çağrısında bulunmuşlardır.

Bakanlar ayrıca uluslararası toplumu, Kudüs’teki İslami ve Hristiyan kutsal mekânlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları ile bu kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmesinin durdurulması için İsrail’i icbar edecek kararlı bir tutum benimsemeye davet etmişlerdir."

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:24
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısını yineledi
22:22
Bakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü
22:20
İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı mart ayı itibarıyla 9 bin 500’ü aştı
22:14
Katil İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut’u vuruyor
22:02
BAE: İran'dan atılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi
21:53
İran'dan ateşkes için üç şart: Meşru haklar, tazminat ve saldırmazlık garantisi
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
FOTO FOKUS
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
İstanbul'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ