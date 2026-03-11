Açık 9.2ºC Ankara
Dünya
AA 11.03.2026 20:05

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 634'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 64 artarak 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 634'e yükseldi

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının yer aldığı Lübnan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komitesiden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine şu ana kadar 816 bin 700 kişinin başvurduğu kaydedildi.

Açılan 580 barınma merkezine yaklaşık 125 bin 800 kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrail Lübnan
Umman Sultanı, ülkesine yönelik saldırılardan duyduğu hoşnutsuzluğunu İran'a iletti
