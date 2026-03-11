Açık 6.1ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 11.03.2026 21:23

Trump, TRT Haber'in sorularını yanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump, devam eden İran operasyonuyla ilgili TRT Haber’e açıklamalarda bulundu. İran'ın askeri gücünün tamamen etkisiz hale getirildiğini savunan Trump, "47 yıllık zalimliğin bedelini ödüyorlar" dedi.

Trump, TRT Haber'in sorularını yanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump, TRT Haber Vaşington Muhabiri Tuna Şanlı'nın sorularını yanıtlayarak İran’a yönelik yürütülen hava ve deniz harekatının geldiği son noktaya dair açıklamalarda bulundu. Trump, İran ordusunun savunma kapasitesinin tamamen imha edildiğini ve bölgedeki askeri dengelerin kalıcı olarak değiştiğini söyledi.

Operasyonun ne zaman nihayete ereceğine dair soru üzerine Trump, İran’ın askeri altyapısına indirilen darbeleri şu sözlerle özetledi:

"Deniz kuvvetlerini devirdik, hava kuvvetlerini devirdik, tüm savunma sistemlerini devirdik, 60 mayın teknesini yok ettik. Hiç kimse böyle bir şey görmedi. Dünyanın en iyi ordusuna sahibiz."

"47 yıldan fazla bir süredir dünyaya zalimlik ettiler"

Harekatın devamına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, operasyonun sadece askeri bir müdahale değil, yarım asırlık bir hesaplaşma olduğunu ifade etti:

"47 yıldan fazla bir süredir dünyaya zalimlik ettiler ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar."

