AA 11.03.2026 16:21

İran: Bölgedeki ABD üslerine ağır füzelerle saldırı gerçekleştirdik

İran, bölgedeki ABD üslerini 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr, İmad ve Kadr füzeleriyle yeniden vurduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Sadık Vaat-4 Operasyonu'nun 39. dalgasının ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ile diğer isimler adına düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu dalgada, Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki suçlu ve terörist Amerikan ordusunun üsleri Kadr, Hürremşehr ve İmad sistemleri ile imha edilmiştir." denildi.

Misillemede, bölgedeki hangi ABD üslerinin hedef alındığına ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) İran'dan atılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilmişti.

Hem Katar hem de BAE'den şu ana kadar herhangi bir isabet rapor edilmedi.

