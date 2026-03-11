Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 11.03.2026 16:04

İngiltere'den Londra'da 40 yıldır düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşüne yasak

İngiltere hükümeti, Londra'da 40 yıldır düzenlenen Filistin ile dayanışma etkinliği "Kudüs Günü" yürüyüşünü bu yıl yasakladı.

İngiltere'den Londra'da 40 yıldır düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşüne yasak

Hükümet kararında, "Orta Doğu'daki istikrarsız durum" ve karşıt görüşlü protestocular arasında yaşanabilecek çatışma risklerini gerekçe gösterdi.

Bu karar, yetkililerin aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) yürüyüşlerini engellediği 2012 yılından bu yana bir protesto yürüyüşüne getirilen ilk yasak olma özelliğini taşıyor.

Met Polisi talep etti, İçişleri Bakanı onayladı

Londra Metropolitan Polisi'nin yasak talebi, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood tarafından onaylandı.

Gösteriyi organize eden İslami İnsan Hakları Komisyonu (IHRC), kararı kınayarak yasağa karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı

ETİKETLER
İngiltere Kudüs Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
İran: Bölgedeki ABD üslerine ağır füzelerle saldırı gerçekleştirdik
16:19
İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 780 bine ulaştı
16:12
Devrim Muhafızları Ordusu: ABD-İsrail'e ait iki gemi Hürmüz Boğazı'nda füzelerle vuruldu
16:09
İsrail: İran'a saldırılar "zaman sınırı olmaksızın" sürecek
16:03
İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı
15:53
Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35'e yükseldi
Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek
Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ