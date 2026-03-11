İngiltere'den Londra'da 40 yıldır düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşüne yasak

Hükümet kararında, "Orta Doğu'daki istikrarsız durum" ve karşıt görüşlü protestocular arasında yaşanabilecek çatışma risklerini gerekçe gösterdi.

Bu karar, yetkililerin aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) yürüyüşlerini engellediği 2012 yılından bu yana bir protesto yürüyüşüne getirilen ilk yasak olma özelliğini taşıyor.

Met Polisi talep etti, İçişleri Bakanı onayladı

Londra Metropolitan Polisi'nin yasak talebi, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood tarafından onaylandı.

Gösteriyi organize eden İslami İnsan Hakları Komisyonu (IHRC), kararı kınayarak yasağa karşı hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı