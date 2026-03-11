Açık 16.6ºC Ankara
Dünya
Reuters 11.03.2026 15:28

İran Dini Lideri Mücteba Hameney yaralandı

İranlı bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın yeni dini Lideri Mücteba Hamaney'in düzenlenen saldırılarda hafif yaralandığını bildirdi. Yetkili, Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevine devam ettiğini belirtti.

İran Dini Lideri Mücteba Hameney yaralandı

Ayrıntılar geliyor...

İran
