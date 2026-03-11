Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 11.03.2026 15:02

İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

İspanya hükümeti, İsrail’deki büyükelçisini görevden çekme kararı aldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre, büyükelçinin geri çekilmesi salı günü kararlaştırıldı.

İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

Çarşamba günü İspanya resmi gazetesinde yayımlanan karar, hükümetin bir gün önce onayladığı diplomatik seviyeyi düşürme hamlesini resmileştirdi.

Bu kararla birlikte İspanya'nın Tel Aviv'deki temsilciliği artık bir maslahatgüzar tarafından yönetilecek.

Sanchez'in "soykırım" çıkışı ve tırmanan gerilim

Madrid yönetimi, iki hükümet arasındaki iplerin kopma noktasına gelmesinin ardından geçtiğimiz eylül ayında büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.

Diplomatik kriz, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından açıklanan bir dizi kararı sert bir dille eleştirmesiyle patlak vermişti.

ETİKETLER
İspanya İsrail
Sıradaki Haber
İspanya, sosyal medyadaki nefret söylemlerinin izini süren bir uygulama başlatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
İran: Bölgedeki ABD üslerine ağır füzelerle saldırı gerçekleştirdik
16:19
İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 780 bine ulaştı
16:12
Devrim Muhafızları Ordusu: ABD-İsrail'e ait iki gemi Hürmüz Boğazı'nda füzelerle vuruldu
16:09
İsrail: İran'a saldırılar "zaman sınırı olmaksızın" sürecek
16:06
İngiltere'den Londra'da 40 yıldır düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşüne yasak
16:03
İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı
Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek
Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ