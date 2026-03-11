İspanya, İsrail büyükelçisini geri çekti

Çarşamba günü İspanya resmi gazetesinde yayımlanan karar, hükümetin bir gün önce onayladığı diplomatik seviyeyi düşürme hamlesini resmileştirdi.

Bu kararla birlikte İspanya'nın Tel Aviv'deki temsilciliği artık bir maslahatgüzar tarafından yönetilecek.

Sanchez'in "soykırım" çıkışı ve tırmanan gerilim

Madrid yönetimi, iki hükümet arasındaki iplerin kopma noktasına gelmesinin ardından geçtiğimiz eylül ayında büyükelçisini istişareler için geri çağırmıştı.

Diplomatik kriz, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından açıklanan bir dizi kararı sert bir dille eleştirmesiyle patlak vermişti.