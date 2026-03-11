Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.03.2026 14:06

Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 150 personelini tahliye etti

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki 150 personelin Ermenistan üzerinden tahliye edildiğini ve santralde 450 personelin kaldığını açıkladı.

Rosatom, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 150 personelini tahliye etti

Likhachev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Santraldeki tahliye sürecinin devam ettiğini anlatan Likhachev, "Tahliyede yeni etabı birkaç gün önce tamamladık. 150 kişiyi Ermenistan üzerinden tahliye ettik. Şu anda sahada yaklaşık 450 kişi kaldı. Bunlar, belirli nedenlerden dolayı henüz tahliye edilemeyen kişiler." dedi.

Likhachev, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyulduğunu söylemişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Rusya İran Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Rusya, Ukrayna ile yapılacak müzakereler için İstanbul'u işaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
İspanya, sosyal medyadaki nefret söylemlerinin izini süren bir uygulama başlatıyor
14:41
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 135'e yükseldi
14:40
HAVELSAN'ın yeni tesisinde aynı anda 16 cihaz geliştirilecek
14:37
Tüpten sızan gazdan etkilenen 1 yaşındaki bebek öldü
14:58
Eber Gölü'nün korunması için koordinasyon ekibi oluşturulacak
14:20
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Çadır kampta yaşayan Gazzeli kadınlar, geleneksel 'bayram kurabiyesi' hazırlıyor
Çadır kampta yaşayan Gazzeli kadınlar, geleneksel 'bayram kurabiyesi' hazırlıyor
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ