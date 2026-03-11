İzmir'de 1 ton 346 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince ortak bir çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesinde tespit edilen bir araç durdurularak arama yapıldı.

Araçta yapılan detaylı aramalarda, 1 ton 346,5 kilogram "skunk" adı verilen uyuşturucu madde ile 57 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.