Eber Gölü'nün korunması için koordinasyon ekibi oluşturulacak

Yaklaşık 140 kilometrekarelik alanı kaplayan ve Akarçay Havzası içerisinde yer alan Eber Gölü, 1970’li yıllarda barındırdığı zengin biyolojik çeşitlilik, kuş ve balık türleri ile yalnızca bölgenin değil Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Göl, son yıllarda küresel iklim değişikliği, kuraklık ve artan çevresel baskıların etkisiyle su kaybı, kirlilik ve ekosistem dengesinde yaşanan bozulmalar nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya bulunuyor.

Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü’nün korunması ve yeniden canlandırılması amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 8 Mart'ta, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, yerel yöneticiler ile Eber Gölü’ne kıyısı olan köylerin sakinlerinin katılımıyla, göl çevresinde gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirme programı düzenlendi. Programda, gölün mevcut ekolojik durumu yerinde gözlemlenirken çözüm sürecinin daha güçlü bir iş birliği modeliyle ilerletilmesi konusunda ortak bir irade ortaya konuldu.

Uzman isimlerin yer aldığı koordinasyon ekibi oluşturulacak

Eber Gölü'ndeki inceleme ve değerlendirme ziyaretinde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, gölün yaşatılması ve eski günlerine geri dönmesi için yeni bir koordinasyon sürecinin başlatıldığını söyledi.

Eber Gölü etrafında 19 köy bulunduğunu belirten Ağırbaş, "Eber Gölü'nün korunması için bir koordinasyon ekibi oluşturuyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin talimatlarıyla başlatılan bu süreçte uzman isimlerden oluşacak ekip hem gölün korunmasına hem de çevrede yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütecek." dedi.

Eber Gölü'nü besleyen dere ve çayların korunması, su kaynaklarının kirleticilerden arındırılması ve suyun verimli kullanılması konularında farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini ifade eden Ağırbaş, suyun korunmasının ekosistemin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ağırbaş, "1970’li yıllarda Eber Gölü'nde farklı balık türleri bulunuyordu ve buradan kamyonlarca balık tutulduğu ifade ediliyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada gölde balık olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Amacımız Eber Gölü'nü ve çevresini eski günlerine kavuşturmak. Devletimiz burada, vakfımız burada. Hep birlikte Eber Gölü'nü yaşatacağız." dedi.

Eber Gölü için eylem planı hazırlanacak

Saha programına katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ise, Bakanlık tarafından risk altındaki göller için yürütülen çalışmalar kapsamında Eber Gölü'nün de kapsamlı bir planlama sürecine dahil edildiğini belirtti. Bu planın yalnızca çevresel iyileştirmeyi değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını da destekleyen bütüncül bir yaklaşımla ele alınması hedefleniyor.

Bağcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla geçen sene risk altındaki göllerle ilgili çalışmaların başlatıldığını belirterek, Eber Gölü özelinde atılacak adımları şöyle sıraladı:

"Bizim burada iki temel problemimiz var; Birincisi kirlilik. İkincisi ise suyun azalması, yani çekilmesi. Suyun azalmasıyla ilgili çalışmayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Burada suyun azalmasıyla ilgili problemimizin de yüzde 74’ü buharlaşmadan kaynaklı. Maalesef bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı. İklim değişikliğiyle artan sıcaklık buharlaşmaya daha fazla neden oluyor. Son 10 yıldır buradaki durumun azalmasında ana nedenlerden biri buharlaşma. Çalışmalarımızı bunları dikkate alarak yapıyoruz. Çalışmanın arkasında bilimsel bir ekip var. Burası nasıl ihya edebiliriz diye 5 yıllık bir planlamamız var. Bu yıl başlayacak planlamamız 2031 yılında da çalışmalarımızı inşallah bitirmiş olacağız.

İnşallah Sıfır Atık Vakfı’nın oluşturduğu bu zeminle birlikte Eber Gölü için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu sene içinde Eber Gölü için eylem planı açıklayacağız. Hem DSİ hem de Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları olacak. Hem sucul hem de bitkisel varlıkların koruma altına alınması için çalışmalar olacaktır."

Eber Gölü için atılan adımlar

Eber Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar geçmişte hayata geçirilen çevre yatırımlarıyla da desteklendi. Çevre ve su yönetimi alanında önemli çalışmalara imza atan isimlerden biri olan Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Sıfır Atık Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu döneminde hayata geçirilen havzadaki atık suların ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılması, katı atıkların modern tesislerde bertaraf edilmesi ve dere ıslah çalışmalarının yapılması gibi uygulamalar gölün korunması açısından önemli bir altyapı oluşturdu.

Tarımda modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve su tasarrufu sağlayan yatırımların hayata geçirilmesi de havza yönetiminin güçlendirilmesine katkı sağlayan adımlar arasında yer aldı.

"Mücadelemizin karşılık bulduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz"

Bölgede çevre mücadelesi yürüten Eber Gölü Yaşasın Hareketi de başlatılan sürecin Eber Gölü’nün geleceği açısından umut verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çirtçi, gölde yaşanan kirliliğin özellikle Akarçay üzerinden gelen atıklar nedeniyle ciddi boyutlara ulaştığını belirterek yapılan saha incelemelerinin sorunun boyutunu ortaya koyduğunu söyledi.

Çiftçi, Eber Gölü’nün yalnızca doğal bir alan değil, aynı zamanda bölgenin ekolojik hafızası olduğunu vurgulayarak, "Eber Gölü Yaşasın Hareketi olarak, yıllardır verdiğimiz mücadelenin karşılık bulduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte bölgemize gelerek sorunları yerinde inceleyen ve çözüm üretme iradesi ortaya koyan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’a ve vakıf yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Eber Gölü çevresinde sürdürülebilir üretim modelleri teşvik edilecek

Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü'nün yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmaların yanında ayrıca bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler yürütmeyi planlıyor. Çevre bilincinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir üretim modellerinin teşvik edilmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması bu çalışmaların temel hedefleri arasında yer alıyor.

Gerçekleştirilen saha programı ve incelemeler, Eber Gölü’nün korunması ve yeniden canlandırılması için somut adımların atılacağı yeni bir sürecin başladığını ortaya koyarken, gölün sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin, doğal zenginliğin ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması için güçlü bir irade ortaya konuldu.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde yürütülecek çalışmalarla, Eber Gölü’nün ekolojik dengesinin yeniden güçlendirilmesi ve bölgenin sürdürülebilir bir çevresel geleceğe kavuşması hedefleniyor.

Sıfır Atık vizyonuyla doğal miras korunuyor

Sıfır Atık hareketi kurucusu, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı; doğal kaynakların korunmasını yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir bilinç ve yaşam kültürü olarak ele alıyor.

Sıfır Atık yaklaşımı; suyun, toprağın ve tüm doğal varlıkların korunmasını, israfın önlenmesini ve sürdürülebilir üretim ile tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen bütüncül bir anlayışı temsil ediyor. Eber Gölü için başlatılan koordinasyon süreci de bu yaklaşımın sahadaki önemli adımlarından biri olarak, doğal mirasın korunmasına yönelik ortak sorumluluğu güçlendirmeyi amaçlıyor.