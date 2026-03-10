Açık 7.9ºC Ankara
Dünya
NBC News 10.03.2026 09:15

Tahran'a zehirli yağmur yağıyor

İsrail ordusunun Tahran’daki petrol tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından İran başkentinde gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. Saldırıların yol açtığı patlamalar sonucu atmosfere yayılan zehirli maddeler, şehirde "petrol karışımlı zehirli yağmur" yağmasına neden oldu.

Tahran'a zehirli yağmur yağıyor

NBC News'e konuşan Tahran sakinleri, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını ve nefes almakta güçlük çektiklerini belirtti.

Şehirde öğle saatlerinde karanlığın çöktüğünü ifade eden bölge halkı, havadaki keskin yanık kokusu ve ağızda bıraktığı acı tattan şikayet ediyor.

Kimyasal yanık ve akciğer hasarı uyarısı

İran Çevre Koruma Örgütü, patlamalarla birlikte havaya büyük miktarda toksik hidrokarbon, kükürt ve azot oksit yayıldığı konusunda halkı uyardı.

Yapılan açıklamada, yağışların yüksek derecede asidik ve tehlikeli olabileceği, ciltte kimyasal yanıklara ve ciddi akciğer hasarına yol açabileceği belirtilerek vatandaşların sokağa çıkmaması istendi.

Tahran'ın kuzeyindeki Tecriş ve kuzeybatısındaki Şahran bölgelerinde bulunan petrol depolarında çıkan yangınlar kilometrelerce öteden görülürken, bazı cadde ve sokakların üzerinde siyah bir yağ tabakasının biriktiği gözlemlendi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise saldırıları "kasten yürütülen bir kimyasal savaş" olarak nitelendirdi.

İran ABD İsrail Petrol
OKUMA LİSTESİ