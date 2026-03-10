Açık 7.9ºC Ankara
Dünya
AA 10.03.2026 08:27

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'da sürgün emri yayımladığı beldeye hava saldırıları düzenledi

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sürgün emri yayımladığı El-Ensariye beldesine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'da sürgün emri yayımladığı beldeye hava saldırıları düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Sayda kentine bağlı El-Ensariye beldesine yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, dün, El-Ensariye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımlamıştı.

Öte yandan, İsrail ordusu güneydeki Bint Cubeyl ilçesi ile Aynata beldesi çevresine topçu atışları yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 kişi artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail Lübnan
OKUMA LİSTESİ