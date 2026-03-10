Açık 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2026 09:31

ABD-İsrail saldırıları sonrası çevrim içi ortamda İslam karşıtı içeriklerin arttığı belirlendi

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından çevrim içi ortamlarda Müslüman karşıtı (İslamofobi) içeriklerin arttığı belirlendi.

ABD-İsrail saldırıları sonrası çevrim içi ortamda İslam karşıtı içeriklerin arttığı belirlendi

ABD merkezli Organize Nefret Araştırmaları Merkezi (CSOH) tarafından yayımlanan raporda, ABD merkezli sosyal medya şirketi X üzerinde 1 Ocak - 5 Mart tarihleri arasında yapılan paylaşımlar analiz edildi.

Buna göre saldırıların başladığı 28 Şubat'tan 5 Mart'a kadar platformda "dehşet verici, şiddet çağrısı içeren veya dışlayıcı söylemler barındıran" toplam 25 bin 348 Müslüman karşıtı paylaşım kaydedildi.

Bu verilere yeniden paylaşımlar da dahil edildiğinde bahsedilme sayısı 279 bin 417'ye ulaştı.

Raporda, birçok paylaşımda Müslümanların aşağılayıcı ifadelerle tanımlandığı, paylaşımlar arasında Müslümanların sınır dışı edilmesi, toplama kamplarına gönderilmesi veya toplu cezalandırılması çağrıları yer aldığı aktarıldı.

Araştırmacılar, saldırılarla ilgili siyasi söylemlerin bu artışa katkı sağladığını vurguladı. Raporda, bazı üst düzey ABD yönetimi yetkilileri ve Kongre üyelerinin çatışmaları dini terimlerle çerçevelediğine dikkat çekildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı basın açıklamasında, İran yönetimini nükleer silah sahibi olma hırsı taşıyan "dini fanatikler" olarak tanımlamıştı.

ETİKETLER
ABD İsrail İran
Sıradaki Haber
Tahran'a zehirli yağmur yağıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:56
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi ve sürgün emrini yineledi
09:57
Uluslararası Uzay Kongresi sürecinde Türkiye'den çifte rekor
09:52
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
09:49
Altın güne yükselişle başladı, işte fiyatlar...
09:40
Brent petrolün varil fiyatı 90,44 dolardan işlem görüyor
09:35
Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ