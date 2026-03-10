Hırvatistan'da zorunlu askerlik yeniden başladı

Askerlik şubelerine teslim olan gençler, burada askeri teçhizatlarını teslim alacak ve yatakhane düzenine geçecek.

İki ay sürecek eğitim boyunca askeri disipline tabi tutulacak olan gençler hakkında açıklama yapan Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Tihomir Kundid, yükümlülerin sivil ortamdan ayrıldığını ancak sürecin aileleri endişelendirmeyecek şekilde, adım adım ve stresten uzak bir iklimde yürütüleceğini belirtti.

Eğitim saatleri dışındaki telefon kullanımına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

İlk grupta gönüllü katılım oranı dikkat çekti

Zorunlu askerliğin ilk aşamasında yaklaşık 800 kişi silah altına alındı. Bu grubun yarısından fazlasının çağrı belgesini beklemeden gönüllü olarak başvurması dikkat çekerken, katılımcıların yüzde 10'unu zorunluluğu bulunmayan kadınlar oluşturdu.

Hırvat yetkililer, şu ana kadar sadece 10 kişinin vicdani retçi olarak kayıt yaptırdığını açıkladı.

Bu kişilerin dört ay boyunca sivil hizmette görev yapacağı ve askeri personelin aldığı 1.100 euroluk aylık ödeneğin yarısından azını alacağı ifade edildi.

Eğitim programının ise geleneksel becerilerin yanı sıra drone kontrolü, drone savunması ve siber savaş tekniklerini de içeren dinamik bir yapıda olması planlanıyor.

Bölgesel gerilim ve güvenlik kaygıları kararda etkili oldu

Hırvatistan'ın zorunlu askerliği geri getirme kararında, Ukrayna'daki savaşın yarattığı güvenlik endişeleri etkili oldu.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, bölgedeki durumun geçmişe göre tamamen değiştiğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının ve Avrupa genelindeki faaliyetlerinin bu kararı zorunlu kıldığını vurguladı.

Hırvatistan'ın bu hamlesinin ardından komşu ülkelerde de benzer adımlar gündeme geldi. Slovenya'da muhalefet partileri askerliğe dönüş için baskı yaparken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic önümüzdeki 12 ay içinde zorunlu askerliğin geri döneceğini ve askeri harcamaların artırılacağını duyurdu.

Balkanlar'da silahlanma yarışı endişesi

Bölgedeki askeri hareketlilik, Kosova ve Bosna-Hersek'te tedirginliğe yol açtı. Sırbistan ise Hırvatistan'ın Kosova ve Arnavutluk ile kurduğu yeni askeri ittifaklara karşı alarm durumuna geçtiğini ifade etti.

Uzmanlar, Balkanlar'daki her türlü askeri gelişmenin bölge güvenliğini zayıflattığını ve ülkelerin birbirine karşı silahlanma yarışına girdiğini belirtiyor.

Hırvatistan, bu yılın sonuna kadar üç grup daha alarak yılda toplam 4 bin askeri eğitmeyi hedefliyor.

Bu adımla birlikte Hırvatistan; Türkiye, Yunanistan, İskandinav ve Baltık ülkelerinin ardından zorunlu askerlik uygulayan 10. NATO üyesi oldu.