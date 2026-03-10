Açık 7.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.03.2026 09:46

Altın güne yükselişle başladı, işte fiyatlar...

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 333 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 850 liradan satılıyor.

Altın güne yükselişle başladı, işte fiyatlar...

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7 bin 269 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 7 bin 333 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 850 liradan satılıyor.

Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 175 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın çok yakında biteceğini belirtmesinin ardından petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonist endişeleri azaltması ve dolardaki geri çekilme altın fiyatlarını pozitif etkiledi.

Enflasyonist endişelerin hafiflemesinin merkez bankalarının faiz oranlarını artırma olasılığını azaltması beklenirken bu öngörü altına talebi artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

