Ekonomi
AA 10.03.2026 10:53

İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı

İnşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 9,87, yıllık yüzde 25,38 arttı.

İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,52, işçilik endeksi yüzde 21,84 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 23,32, işçilik endeksi yüzde 28,83 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 10,29, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,57 yükseliş kaydetti. Ocakta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,63, işçilik endeksi yüzde 22,55 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75, işçilik endeksi yüzde 28,49 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,48, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,78 yükseliş gösterdi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17, işçilik endeksi yüzde 19,35 artış kaydetti. Malzeme endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 21,96, işçilik endeksi yüzde 30,08 yükseldi.

