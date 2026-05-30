Az Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.05.2026 16:31

İranlı yetkili: Rusya ve Çin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde özel koşullardan yararlanacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Rusya ile Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda özel muamele göreceğini ve elverişli koşullardan yararlanacağını söyledi.

İranlı yetkili: Rusya ve Çin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde özel koşullardan yararlanacak

Rus haber ajansı RİA'ya konuşan Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Boğazın İran için özel jeopolitik öneme sahip olduğunu belirten Azizi, "Hürmüz Boğazı, karasularımızın ve coğrafyamızın bir parçası. Bu nedenle İran, boğazla ilgili uygun gördüğü kararı alma hakkına sahip. Kimse bu hakkı sorgulayamaz." dedi.

Rusya ile Çin'in her zaman İran'ı desteklediğini dile getiren Azizi, "Çin ve Rusya dahil bizim için stratejik öneme sahip devletler, Hürmüz Boğazı konusunda özel muamele görecek ve elverişli koşullardan yararlanmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Azizi, zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması konusunun ABD ile müzakerelerde ele alınmadığını kaydetti.

ETİKETLER
İran ABD Rusya Çin Hürmüz Boğazı ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
DSÖ’den Ebola salgınında alarm seviyesini yükseltti: Ölüm oranı yüzde 50'ye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:48
Avrupa'da ölümcül mayıs sıcakları: Yüzyıllık rekorlar altüst oldu
16:36
İran: Son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan 20 gemi geçti
16:32
Yılanı vurmak isterken 5 kişiyi yaraladı
17:28
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 225 bin lira para cezası
16:24
Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran'da düzenlenecek
16:27
DSÖ’den Ebola salgınında alarm seviyesini yükseltti: Ölüm oranı yüzde 50'ye ulaştı
Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'da yaklaşık 420 bin kişiye kurban eti ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı Afganistan'da yaklaşık 420 bin kişiye kurban eti ulaştırdı
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ