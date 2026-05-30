DSÖ’den Ebola salgınında alarm seviyesini yükseltti: Ölüm oranı yüzde 50'ye ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) hızla yayılan Ebola salgınına karşı alarm seviyesini yükseltti. Cenevre'de gazetecilere açıklama yapan DSÖ yüksek tehdit oluşturan patojenler ekibinden Anaïs Legand, kesinleşen vakalar üzerinden yapılan yeni değerlendirmelere göre ölüm oranının yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değiştiğini belirtti.

Bu durumu "devasa" olarak nitelendiren Legand, virüse yakalanan her 10 kişiden 5'inin hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Salgının resmi olarak ilan edildiği tarihten bu yana binin üzerinde şüpheli ve kesin vaka kaydedilirken, doğrulanmış ölüm sayısı hızla artıyor. DSÖ yetkilileri, virüsün bir süredir fark edilmeden yayılması nedeniyle gerçek bilançonun çok daha ağır olabileceğine dikkat çekiyor.

Çatışmalar tedaviyi engelliyor: Silahlı gruplara ateşkes çağrısı

Salgının merkez üssüne destek ziyaretinde bulunan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün yayılmasını durdurmanın mümkün olduğunu ancak bölgedeki iç çatışmaların ve kitlesel göçlerin yardım çalışmalarını felç ettiğini söyledi.

Salgının zengin maden yatakları nedeniyle silahlı grupların çatışma alanı olan kuzeydoğudaki Ituri eyaletinde yoğunlaşması, sağlık ekiplerinin bölgeye erişimini zorlaştırıyor. Bölgedeki tüm savaşan taraflara doğrudan seslenen Ghebreyesus, masum insanların önlenebilir bir hastalık yüzünden ölmesini engellemek için derhal insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Sınır kapatma tartışmaları

Salgının komşu ülkelere sıçraması üzerine Uganda, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile olan sınırını derhal kapatma kararı aldı. Ancak DSÖ, bu tür seyahat yasaklarının ve sınır kapatmaların kaçak geçişleri artırarak hastalığın takibini ve kontrolünü daha da zorlaştıracağı konusunda uyardı.

Öte yandan Kenya'da yüksek mahkeme, ABD hükümeti ile yapılan ve enfekte olmuş veya virüse maruz kalmış Amerikan vatandaşları için Kenya'da bir karantina merkezi kurulmasını öngören anlaşmayı, anayasal haklar ve yetersiz sağlık altyapısı gerekçesiyle geçici olarak durdurdu. ABD yönetimi ise salgının kendi topraklarına ulaşmasını engellemek amacıyla bölgeye milyonlarca dolarlık yardım ve tıbbi personel göndermeye devam ediyor.

Henüz onaylanmış bir tedavi yok

Mevcut salgından sorumlu olan "Bundibugyo" suşuna karşı henüz onaylanmış resmi bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Ancak DSÖ danışma kurulları, klinik aşı ve tedavi denemelerinin derhal başlatılmasını tavsiye etti.

Afrika Birliği sağlık ajansı da yıl sonuna kadar bir aşının hazır olabileceğini öngörüyor. Son elli yılda Afrika'da 15 binden fazla insanın ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı uluslararası yardım kuruluşları harekete geçerken, bölgeye tonlarca tıbbi malzeme ve insani yardım ulaştırılmaya çalışılıyor.