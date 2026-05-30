Avrupa'da ölümcül mayıs sıcakları: Yüzyıllık rekorlar altüst oldu

Avrupa, mayıs ayında eşi benzeri görülmemiş bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. "Isı kubbesi" olarak adlandırılan durgun yüksek basınç alanı nedeniyle birçok ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kew Gardens'ta termometreler 35,1 dereceyi göstererek ülke tarihinin en sıcak mayıs günü kayıtlara geçti. Bu rekor, bir önceki gün yine Londra'da kırılan 34,8 derecelik sıcaklığı bile geride bıraktı.

İngiltere'de bundan önceki en yüksek mayıs ayı sıcaklığı, 1922 ve 1944 yıllarında 32,8 derece olarak ölçülmüştü. Benzer şekilde İrlanda'da da sıcaklıklar 28,8 dereceye ulaşarak ülkenin mayıs ayı rekorunu tazeledi.

Geceler de nefes aldırmıyor: Can kayıpları var

Tarihi sıcak hava dalgası sadece gündüzleri değil, geceleri de etkisini sürdürüyor. İngiltere'nin güneybatısındaki Camborne'da gece sıcaklığının 21,4 derecenin altına düşmemesiyle, sıcaklığın 20 derece üzerinde kaldığı "tropikal gecelerden" biri daha yaşandı. Sıcak hava dalgasının kavurduğu bir diğer ülke olan Fransa'da ise termometreler 36 dereceyi göstererek tarihinin en sıcak mayıs günlerini yaşattı.

Fransız hükümet yetkilileri, bu ani ve aşırı sıcaklar nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak yedi kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların bir süre daha mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini ancak önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak hafifleyeceğini öngörüyor.

Dünyanın diğer ucunda fırtına ve sel alarmı

Avrupa aşırı sıcaklarla kavrulurken, Güney Yarımküre'de yer alan Avustralya ise şiddetli hava muhalefetiyle mücadele ediyor. Ülkenin güneydoğu ve doğu bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meteoroloji birimleri alarm durumuna geçti.

Queensland eyaletinde sadece yarım saat içinde metrekareye 50 milimetre yağış düşerken, New South Wales eyaletinde rüzgarın hızı saatte 104 kilometreye ulaştı. Yetkililer; yıkıcı rüzgarlar, dolu yağışı ve ani sel baskınlarına karşı halkı uyarırken, bazı bölgelerde yağış miktarının yerel olarak 100 milimetreye yaklaşabileceğini belirtiyor.