Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Görgü tanıklarına göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinin doğu kesimlerinde ordunun kontrol ve konuşlanma alanı içinde kalan bölgeleri yoğun şekilde bombaladı.

İsrail savaş uçakları da bu bölgelere ve Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kenti kıyılarına rastgele ateş açtı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 648 kişi hayatını kaybederken, 1728 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.