Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.03.2026 11:33

IBAN'ını kiraladı, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Kırklareli'nde arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBAN'ını kullandıran ve hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezası alan M.A, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.

IBAN'ını kiraladı, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

IBAN'ı iki farklı dolandırıcılık olayında kullanılan ve her iki dosyadan 4 yıl 2'şer ay olmak üzere 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan M.A, yaşadığı süreci anlattı.

M.A, 9 yıl önce bir arkadaşının kendisine para teklif ederek IBAN'ını kullanmak istediğini belirtti.

IBAN'ının dolandırıcılık suçlarında kullanılacağını bilmeden hesabını verdiğini ifade eden M.A, arkadaşının kendisini kandırdığını öne sürdü.

Banka hesabının iki farklı dolandırıcılık olayında kullanıldığını evine gelen polislerden öğrendiğini anlatan M.A, şöyle konuştu:

"Böyle bir suç olduğunu bilmiyordum. 18 yaşına yeni basmıştım. IBAN'ımı ve kartımı kullandırdım. Daha sonra hakkımda arama kararı çıktığını öğrendim. Polisler evime geldi, gözaltına alındım, ifade verdim. Serbest bırakıldım ama ardından mahkeme süreci başladı. Aynı kart üzerinden iki kişiyi dolandırmışlar. Mahkemede iki olaydan da ayrı ayrı ceza aldım."

"Suça teşvik edildim"

Arkadaşının kendisine yurt dışından para geleceğini ve hiçbir sorun yaşanmayacağını söylediğini öne süren M.A, bu sözlere inanarak hesabını verdiğini dile getirdi.

Yaşadıklarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ifade eden M.A, şunları kaydetti:

"Artık asgari ücretle iş bulmakta bile zorlanıyorum. Kimse iş vermiyor. Her iki suçtan da 4 yıl 2 ay ceza aldım. Para miktarı az ama cezası çok. Suça teşvik edildim. Çok pişmanım. Ailemden de uzaklaştım, bana farklı gözle bakıyorlar. Hala bankalarda zorluk yaşıyorum. Bir iş yerine girecektim, benden banka hesabı istediler. Hesap açtırmaya gittiğimde banka bana hesap açamadı. Bu yüzden işe de başlayamadım."

Herkese uyarıda bulunan M.A, "Kimseye güvenmesinler, kanmasınlar. Ben çok pişmanım. Önünüze büyük engeller çıkıyor. Bu hayatım boyunca karşıma çıkacak. Son pişmanlık fayda etmiyor ama ben yandım, başkası yanmasın." dedi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Kırklareli
Sıradaki Haber
Doğu’da karla mücadele sürüyor: 281 yol kapalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi
13:01
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
12:53
Lise öğrencilerinden "ramazan" dayanışması
12:51
Rusya'dan Google'a 11,4 milyon rublelik "yasaklı içerik engellenmedi" cezası
12:50
İran: ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuk var
12:58
Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ