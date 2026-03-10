Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 381 bin lira ceza

Aksaray'da, Taşpazar Mahallesi'nde yapılan trafik denetiminde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince kovalamaca sonucu Nevşehir Kavşağı'nda durdurulan otomobilin sürücüsü Ö.F.K. (16) ile araçta bulunan M.T. (16) gözaltına alındı.
Araç sürücüsüne, "polisin 'dur' ikazına uymamak, drift atmak, kırmızı ışık ihlali, makas atmak ve ehliyetsiz araç kullanmak" suçlarından 381 bin lira ceza kesildi.
Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılırken, otomobil 120 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.