Açık 7.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.03.2026 09:17

Sahte reçete ağı çökertildi: 26 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yüksek fiyatlı ilaçları hastaların bilgisi dışında reçetelere ekleyip satan şüphelilere 2 ilde operasyon yapıldı, 26 zanlı gözaltına alındı.

Sahte reçete ağı çökertildi: 26 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı eczanelerle anlaşan ya da orada çalışan şüphelilerin, bir şehir hastanesinde görevli veri girişinden sorumlu personel ile ortak hareket ettiğini belirledi.

Şüphelilerin, hastanede takip ettikleri hastaları işlemlerinde yardımcı olma bahanesiyle piyasa fiyatları yüksek olan ilaçları fazladan reçete ederek anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve bu işlemden komisyon aldıkları tespit edildi.

Ekipler, hastaların bilgisi dışında reçetelere fazla yazılan yüksek fiyatlı ve SGK'ya fatura edilen ilaçların, şüphelilerce müşterek hareket ettikleri eczanelerden temin edilerek üçüncü kişilere el altından satıldığını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Tokat'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 26 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul Tokat İlaç
Sıradaki Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:56
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi ve sürgün emrini yineledi
09:57
Uluslararası Uzay Kongresi sürecinde Türkiye'den çifte rekor
09:52
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
09:49
Altın güne yükselişle başladı, işte fiyatlar...
09:40
Brent petrolün varil fiyatı 90,44 dolardan işlem görüyor
09:35
Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ