Açık -0.4ºC Ankara
İHA 10.03.2026 06:24

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girerek durabildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Mudanya Gümrük Konuk Evi’nin bahçesine savruldu. Kazada araçta bulunan 1 kişi hafif yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girerek durabildi
[Fotograf: İHA]

Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı üzerinde BUDO iskelesi istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Mudanya Gümrük Konuk Evi'nin bahçesine savruldu.

Kazada araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

Polis ekipleri sürücüyü ifade almak üzere karakola götürdü. Kazaya karışan otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Bursa
