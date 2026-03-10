Açık -0.4ºC Ankara
Dünya
AA 10.03.2026 06:30

İspanya, İran'dan Türkiye'ye balistik mühimmat atılmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadı

İspanya hükümeti, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi olayını "şiddetle ve kararlılıkla" kınadı.

İspanya, İran'dan Türkiye'ye balistik mühimmat atılmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İran'ın Körfez ülkelerine, özellikle de sivil altyapıya yönelik kabul edilemez saldırılarını ve Türkiye'ye füze fırlatmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadığını yinelemektedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi ihlallerini teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"İspanya hükümeti, Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ortaklarımıza yönelik haksız ve ayrım gözetmeyen saldırıların kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerini sunar." denilen açıklamada, İspanya'nın bu ülkelerle "tam dayanışma" içinde olduğu vurgulandı.

Bölgede gerilimlerin azaltılması ve çözüme kavuşturulmamış anlaşmazlıkların giderilmesi için diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunan İspanya hükümeti, "Şiddet ve askeri çözüm, yalnızca daha büyük bir istikrarsızlık yaratacak ve bu da herkes için barış, güvenlik ve refaha zarar verecektir." açıklamasını yaptı.

