AA 10.03.2026 04:02

İran: Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi.

İran: Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek

İran devlet televizyonu, Naini'nin konuya ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Trump'ın "yalan ve aldatmayla İran'a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını" savunan İranlı Sözcü, "İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek." dedi.

ABD Başkanı Trump: İran'la savaş çok yakında bitecek
ABD Başkanı Trump: İran'la savaş çok yakında bitecek

Bölgedeki ABD'ye ait tüm askeri altyapının yok edildiğini öne süren Naini, "İran silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasını ve 'Gerald Ford' uçak gemisini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Naini, "Trump, ABD halkına yalan söyleyerek savaşı başlattı. Ancak şimdi İran'ın cevapları onu şaşkın ve çaresiz bir duruma düşürdü." dedi.

Öte yandan Trump'ın konuşmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes yok ve saldırıların hacmini artırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlediği basın toplantısında, İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunmuş ve savaşın "yakın bir zamanda sona ereceğini" söylemişti.

ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

