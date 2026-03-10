Açık 3.4ºC Ankara
Türkiye
AA 10.03.2026 07:28

Enkazdan umre yolculuğuna...Küçük Hazal'ın hayali gerçek oldu

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra annesinin kucağında çıkarılan ve umreye gitme hayali kuran 8 yaşındaki Hazal Güner, kutsal toprakları görmek için ailesiyle yola çıktı.

Enkazdan umre yolculuğuna...Küçük Hazal'ın hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaldığı enkazdan 72 saat sonra annesinin kucağında çıkartılan Hazal Güner ile ailesi, Mersin Valiliğinin himayesinde umreye gitmek için Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Yaşadığı mutluluğu anlatan baba Rauf Güner, "Öncelikle Sayın Vali'miz ve eşi hanımefendiye çok çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bizim için çok heyecanlı ve çok mutlu bir an. Çok güzel anılarımız olacak inşallah" dedi.

Hazal Güner ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, Vali Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros'a teşekkür etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Havalimanındaki kontrollerin ardından Güner ailesi, kutsal topraklara gitmek için uçakla yola çıktı.

Depremlerden etkilenen aileleri ziyareti sırasında Hazal Güner'in kutsal toprakları görme isteğinden etkilenen Mersin Valisi Atilla Toros, ailenin umre ziyaretini yapabilmesi için gerekli çalışmaları başlatmıştı.

Hatay Deprem Umre
