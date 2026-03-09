Açık 1.3ºC Ankara
AA 09.03.2026 21:53

Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması: 16 yaralı

Niğde'de bir apartmanda doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı.

Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması: 16 yaralı
[Fotograf: AA]

Selçuk Mahallesi'ndeki 14 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Büyük çapta hasar oluşan apartmanda, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevrede tedbir alan ve binayı tahliye eden ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması: 16 yaralı

Binada doğal gaz patlaması ihbarı üzerine ekiplerin hızla müdahale ettiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Saat 20.40'ta bir apartmanımızda doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda olay yerine tüm birimlerimiz AFAD, itfaiye, ilgili doğal gaz şirketi, 112 birimlerimiz ve polis ekiplerimiz sevk edilmiştir. İlk tespitlerimize göre 16 vatandaşımızın yaralı olduğu bilgisi bizlere ulaşmıştır. Hepsi hastanede müşahede altına alınmıştır. Hiçbir yaralımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. 3 vatandaşımızın yanık sebebiyle yanık tedavi ünitesi bulunan Kayseri Şehir Hastanesine sevki sağlanmıştır. Yine aynı şekilde binamızla ilgili doğal gaz ve elektrik bağlantıları tamamen kesilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tedavileri daha etkin olsun diye yapılmış bir sevk."

Doğal gaz Niğde
