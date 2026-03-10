Siber suçlarla mücadele sürüyor: 162 tutuklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; siber suçlarla mücadele kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 24 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

"Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 360 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 162'si tutuklanırken 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygunlandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satış dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın güvenliği için siber suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.