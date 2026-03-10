Açık 10ºC Ankara
Türkiye
DHA 10.03.2026 10:04

Tartıştığı sürücünün aracına sopayla giden taksici tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, trafikte tartıştığı sürücünün aracının yanına tahta sopayla giden taksi şoförü tutuklandı. Şüpheliye 201 bin lira idari para cezası uygulandı, aracı 60 gün trafikten menedildi.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeki taksi şoförü Metin T. (55), aracına çarpıp kaçtığını öne sürdüğü Musa Y. (50) idaresindeki hafif ticari aracı takip etti.

Kırmızı ışıkta bekleyen aracın yanına elinde tahta sopayla giden Metin T, sürücünün kapısını zorlayarak açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan taksi şoförü, trafik ışığının yeşile dönmesinin ardından Musa Y'nin yoluna devam etmesi üzerine kendi aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Olay anı, çevredeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sürücü Musa Y'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheli Metin T'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Metin T'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal etmekten toplam 201 bin lira idari para cezası kesilirken, kullandığı ticari araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, "Aracıma çarpıp kaçtı. Hasarı karşılaması için yanına gitmek istedim." şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

