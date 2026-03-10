Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2026 10:20

ABD, Afganistan'ı "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldı

ABD, Afganistan yönetimini, "fidye için veya politika tavizleri elde etmek amacıyla bireyleri kaçırarak terörist taktikler kullandığı gerekçesiyle "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldığını açıkladı.

ABD, Afganistan'ı "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, söz konusu duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Rubio, Afganistan yönetiminin, "fidye için veya politika tavizleri elde etmek amacıyla bireyleri kaçırarak terörist taktikler kullandığını" savunarak, ABD'nin Afganistan'ı "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldığını duyurdu.

Afganistan yönetiminin "ABD'li vatandaşları ve diğer yabancı uyruklu kişileri haksız yere gözaltına almaya devam ettiğini" ileri süren Rubio, bu yüzden ABD'lilerin Afganistan'a seyahat etmesinin güvenli olmadığını bildirdi.

Rubio, açıklamasında, "Taliban, Dennis Coyle, Mahmoud Habibi ve Afganistan'da haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikalıları derhal serbest bırakmalı ve rehine diplomasisi uygulamasını sonsuza dek sona erdirmelidir." ifadesini kullandı.

"Haksız gözaltına almayı destekleyen devlet"

"Haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" kavramı, ABD yönetiminin bazı ülkelerin yabancı vatandaşları siyasi baskı aracı olarak keyfi şekilde tutukladığı veya alıkoyduğu durumları tanımlamak için kullandığı bir sınıflandırma olarak biliniyor.

Bu ifade genellikle, söz konusu ülkelerin bireyleri fidye, siyasi taviz ya da diplomatik pazarlık amacıyla alıkoyduğuna ilişkin değerlendirmeler kapsamında kullanılıyor.

ABD yönetimi, bu tür uygulamaları çoğu zaman "rehine diplomasisi" olarak nitelendiriyor.

ETİKETLER
ABD Afganistan
Sıradaki Haber
Kanada'daki okul saldırısında yaralanan öğrencinin ailesi, OpenAI'a dava açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:24
Küresel enerji arzı ve fiyatlar ateş altında
11:22
İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
11:28
Avrupa’da 6 merkezden biri, Türkiye’de tek
11:20
Türkiye'nin nükleer hamlesi enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenecek
11:21
Yardıma muhtaç kişilere istihdam desteği
11:16
YKS için geç başvuru süreci başladı
Adana’da karpuz üreticileri fidelerini korumak için büyük çaba sarf ediyor
Adana’da karpuz üreticileri fidelerini korumak için büyük çaba sarf ediyor
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ