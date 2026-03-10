Açık 10ºC Ankara
Dünya
AA 10.03.2026 09:56

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi ve sürgün emrini yineledi

Lübnan'da hava ve kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyinde yaşayanlar için sürgün emrini tekrarladı.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi ve sürgün emrini yineledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "İsrail ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde şiddetli saldırılar düzenleyeceği" tehdidinde bulundu.

İsrail'in hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Adraee, bölge halkına "evlerini terk etme ve Litani Nehri'nin kuzeyine geçme" uyarısı yaptı.

Adraee, Hizbullah mensupları ve tesislerinin yakınında olanların hayati tehlikesinin bulunduğunu, Litani Nehri'nin güneyinde kalanların "hayatının tehlikede olabileceği" tehdidini yineledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

İsrail Lübnan
