Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.03.2026 10:10

Trump: Avustralya İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 sporcusuna "iltica hakkı" verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 oyuncusuna Canberra hükümeti tarafından iltica hakkı tanındığını bildirdi.

Trump: Avustralya İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın 5 sporcusuna "iltica hakkı" verdi

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile yaptığı telefon görüşmesinde İranlı futbolcuların güvenliğini ele aldıklarını belirtti.

Bazı oyuncuların Avustralya'da kalması için gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade eden Trump, 5 sporcuya Avustralya'ya iltica hakkı tanınarak gerekli vizenin verildiğini aktardı.

Trump, bazı sporcuların ise ailelerinin güvenliği konusunda endişe duydukları için İran'a dönmeyi tercih ettiği bilgisini paylaştı.

Avustralya Başbakanı Albanese de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, İran Milli Kadın Futbol Takımı'ndan 5 oyuncuya insani vize verildiğini belirterek, sporcuların Avustralya'da güvende olduğunu kaydetti.

Avustralya'da düzenlenen Kadınlar Asya Kupası'na katılan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, oynadıkları bir maç öncesinde İran milli marşı okunurken sessiz kalmış ve durum İran'da tepkiyle karşılanmıştı.

İkinci ve üçüncü maçlarında milli marşlarını okuyan İranlı kadın futbolcular, son maçlarından çıktıktan sonra yetkililerden "güvenliklerini sağlamalarını" talep etmiş ve bu kapsamda 5 oyuncunun iltica talebiyle kafileden ayrılarak polis tarafından güvenli bir yere götürüldüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı paylaşımda, "Avustralya, İran Milli Kadın Futbol Takımı'nın, büyük ihtimalle öldürülecekleri İran'a geri gönderilmesine izin vererek korkunç bir insani hata yapıyor. Sayın Başbakan, onlara iltica hakkı verin. Siz vermezseniz ABD onları kabul edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için saldırı tehdidi ve sürgün emrini yineledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için öneriler "BİLGE" ile analiz edilecek
11:24
Küresel enerji arzı ve fiyatlar ateş altında
11:22
İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
11:28
Avrupa’da 6 merkezden biri, Türkiye’de tek
11:20
Türkiye'nin nükleer hamlesi enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenecek
11:21
Yardıma muhtaç kişilere istihdam desteği
Adana’da karpuz üreticileri fidelerini korumak için büyük çaba sarf ediyor
Adana’da karpuz üreticileri fidelerini korumak için büyük çaba sarf ediyor
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ