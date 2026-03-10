Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.03.2026 10:43

Doğu’da karla mücadele sürüyor: 281 yol kapalı

Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilde toplam 281 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, ekipler yolları açmak için çalışma başlattı.

Doğu’da karla mücadele sürüyor: 281 yol kapalı

Erzurum'un kırsal bölgelerinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 4 ve Kars'ta 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Van

kentte kar ve tipi nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta kardan dolayı 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürüttü.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle Bostankent grup köy yolunda ve Hasköy-Mutki yolunda mahsur kalan iki araçtaki kişileri kurtardı.

Bitlis

Bitlis'te kar yağışından dolayı 31 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıkların meydana geldiğini belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda genişletme çalışması yaptı.

Adilcevaz ilçesinde karla mücadele ekipleri, Türkiye’nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan ve ulaşımın sağlanamadığı Kışkılı Mahallesi yolunu zorlu çalışmanın ardından ulaşıma açtı.

ETİKETLER
Erzurum Kar Yağışı Kars Tunceli Ulaşım
Sıradaki Haber
Siber suçlarla mücadele sürüyor: 162 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
11:32
Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için öneriler "BİLGE" ile analiz edilecek
11:24
Küresel enerji arzı ve fiyatlar ateş altında
11:22
İran'ın misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
11:28
Avrupa’da 6 merkezden biri, Türkiye’de tek
11:20
Türkiye'nin nükleer hamlesi enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenecek
Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması: 16 yaralı
Niğde'de apartmanda doğal gaz patlaması: 16 yaralı
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ