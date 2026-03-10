Açık 10.1ºC Ankara
AA 10.03.2026 11:50

Tarım ve Orman Bakanlığı için İHA eğitimleri verilecek

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Tarım ve Orman Bakanlığı ile insansız hava aracı (İHA) eğitimleri konusunda imzaladıkları işbirliği protokolüyle "Milli Tarım Hamlesi"ne teknolojik ivme kazandıracaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı için İHA eğitimleri verilecek

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, gelişen teknolojinin, her alanda olduğu gibi tarımsal üretimde de yeni ve dönüştürücü ufuklar açtığını söyledi.

Bu bağlamda, tarımsal üretim süreçlerinin pek çok aşamasında giderek daha kritik rol üstlenen İHA'ların etkin kullanımına yönelik kapsamlı eğitim programı düzenledikleri bilgisini veren Er, üniversite olarak en temel misyonlarından birinin, sahip oldukları derin akademik ve teknik birikimi ülkenin stratejik sektörlerinin doğrudan hizmetine sunmak olduğunu bildirdi. Er, bu kapsamda Türkiye'nin tarımsal vizyonunu havacılık ve yüksek teknolojiyle buluşturdukları son derece anlamlı bir işbirliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile THK Üniversitesi olarak ülkenin geleceği için işbirliği yaptıklarını vurgulayan Er, "Milli Tarım Hamlemize önemli teknolojik ivme kazandıracak protokol kapsamında, İHA kullanım eğitimlerinin planlanması ve bizzat gerçekleştirilmesi sorumluluğunu, alanındaki öncü kurum olarak biz üstleniyoruz." diye konuştu.

Eğitimlerin planlanması ve içerik yönetiminin, her iki kurumun uzmanlığını bir araya getiren teknik komisyon tarafından titizlikle yürütüleceğine dikkati çeken Er, şunları kaydetti:

"Komisyonda, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden (GKGM) yöneticilerimiz ile üniversitemizin akademisyenleri omuz omuza çalışacak. Ortaklaşa belirleyeceğimiz sayıda kamu personelimizin katılımıyla tarımda teknoloji kullanım yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Bir yıl olarak planladığımız ancak ortaya çıkaracağı bilgi ve teknoloji ile protokol süresi sona erdikten sonra dahi Bakanlığımız tarafından uzun yıllar boyunca verimli bir şekilde kullanılabilecek kalıcı değerler yaratacak olan bu işbirliğinin, ülkemizin tarım ve havacılık sektörlerine hayırlı olmasını diliyorum."

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) Türk Hava Kurumu Tarım ve Orman Bakanlığı
