Kaza yapan otel servisi, park halindeki araçların üzerine devrildi

Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, Zeynel Şenol Köprüsü'nden Manavgat Belediyesi istikametine giden Fatih S. idaresindeki servis minibüsü, 4027 sokak kesişiminde ters yönden çıkan Günay K.'nın kullandığı otel personel servisiyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otel servisi, park halinde bulunan 3 otomobil ile 1 kamyonete çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmazken park halindeki kamyonet ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, ters yönden gelerek kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle otel servisi sürücüsüne 11 bin 629 lira para cezası kesildi.
Kazada zara gören kamyonetin kavşakta bulunan oto galeriye, satılmak üzere birkaç gün önce bırakıldığı öğrenildi.