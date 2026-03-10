Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.03.2026 11:43

İstanbul'da petshop denetiminde 39 papağana el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da petshop denetiminde 39 papağana el koydu.

İstanbul'da petshop denetiminde 39 papağana el konuldu

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Ekiplerin kolluk kuvvetleriyle Eminönü'ndeki petshoplarda yaptığı denetimlerde, gerekli belgeleri bulunmayan 39 papağanın tespit edildiği belirtilen paylaşımda, "7 cennet papağanı, 1 rozella papağanı, 3 jako papağanı, 1 eklektus papağanı, 2 gökkuşağı lori papağanı, 2 Pakistan papağanı, 9 aleksander papağanı, 2 forpus papağanı, 4 sevda papağanı, 6 konur papağanı, 1 derbiyan papağanı ve 1 gül kakadu papağanına el konularak koruma altına alındı." ifadesi yer aldı.

İşletme sahiplerine ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandığı, av ve yaban hayvanı satış ruhsatlarının iptal edilmesi için işlem başlatıldığı bilgisi verilen paylaşımda, yaban hayatını korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kaza yapan otel servisi, park halindeki araçların üzerine devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ensariye köyüne yoğun saldırılar düzenledi
13:01
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü
12:53
Lise öğrencilerinden "ramazan" dayanışması
12:51
Rusya'dan Google'a 11,4 milyon rublelik "yasaklı içerik engellenmedi" cezası
12:50
İran: ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında 206 kadın ve çocuk var
12:58
Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
Uludağ'da JAK timi bu sezon 1180 olaya müdahale etti
FOTO FOKUS
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
Denizli'deki deprem anı güvenlik kameralarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ