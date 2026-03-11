Emekli bayram ikramiyesi ve aylık ödeme tarihleri belli oldu

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme takvimini duyurdu.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ödeme takvimine göre, SSK kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri, ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlara: 14 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlara: 15 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara: 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

Bağ-Kur

Bağ-Kur kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri, ödeme günü 25 ve 26 olanlara: 17 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara: 18 Mart 2026 tarihinde ödemeler gerçekleştirilecek.

Emekli sandığı

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde hesaplarına aktarılacak.