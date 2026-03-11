Açık 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.03.2026 15:11

Emekli bayram ikramiyesi ve aylık ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile mart ayı emekli aylıklarının 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ve aylık ödeme tarihleri belli oldu

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme takvimini duyurdu.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ödeme takvimine göre, SSK kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri, ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanlara: 14 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlara: 15 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara: 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.

Bağ-Kur

Bağ-Kur kapsamında gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri, ödeme günü 25 ve 26 olanlara: 17 Mart 2026 tarihinde, ödeme günü 27 ve 28 olanlara: 18 Mart 2026 tarihinde ödemeler gerçekleştirilecek.

Emekli sandığı

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde hesaplarına aktarılacak.

ETİKETLER
Emekli İkramiye Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Polonyalı mevkidaşı Sikorski ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
İran: Bölgedeki ABD üslerine ağır füzelerle saldırı gerçekleştirdik
16:19
İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 780 bine ulaştı
16:12
Devrim Muhafızları Ordusu: ABD-İsrail'e ait iki gemi Hürmüz Boğazı'nda füzelerle vuruldu
16:09
İsrail: İran'a saldırılar "zaman sınırı olmaksızın" sürecek
16:06
İngiltere'den Londra'da 40 yıldır düzenlenen Kudüs Günü yürüyüşüne yasak
16:03
İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı
Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek
Kadın Curling Milli Takımı'nın hedefi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek
FOTO FOKUS
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
Tunus Medine Festivali’nde Türk sanatçı Sedat Anar dinletisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ