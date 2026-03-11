Açık 16.6ºC Ankara
TRT Haber 11.03.2026 15:19

İstanbul'da 'Yüzyılın Konut Projesi' için hak sahipleri bayramdan sonra belirlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'daki 100 bin konut için hak sahiplerinin bayramdan sonra belirleneceğini açıkladı.

İstanbul'da 'Yüzyılın Konut Projesi' için hak sahipleri bayramdan sonra belirlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurum, sosyal konut projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdiklerini belirterek, kura çekim törenlerinin Türkiye'nin dört bir yanına giderek 81 ilde coşkuyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çekilen her kuranın bir ailenin hasretle beklediği müjdeli habere dönüştüğünü dile getiren Kurum, "İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bununla da yetinmeyeceklerini belirten Kurum, İstanbul’a özel kiralık sosyal konut projesiyle kira ve konut fiyatlarını dengeleyecek adımı atacaklarını söyledi.

İstanbul Sosyal Konut Projesi
