AA 11.03.2026 10:08

Çorum'da hayvan refahına aykırı davranan işletmeye idari para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan ve hayvan refahına aykırı koşullar içeren görüntüler üzerine Çorum'daki bir işletmeye idari para cezası uygulandığını, hayvanların barınma şartlarının iyileştirildiğini açıkladı.

Çorum'da hayvan refahına aykırı davranan işletmeye idari para cezası kesildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına açıkça aykırı davranışlar içeren görüntüler üzerine derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin kaydedildiği işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği ve ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımların da atıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İşletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahaleler yapılmış, bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Hayvancılık Tarım ve Orman Bakanlığı
